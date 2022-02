Tribunale | inefficaci modifiche statuto 5s e elezione Conte

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Tribunale civile di Napoli: inefficaci le modifiche dello statuto del M5s e anche l'elezione di Giuseppe Conte alla presidenza #ANSA - Agenzia_Ansa : 'Il Tribunale Civile di Napoli ha disposto la sospensione dell'efficacia delle votazioni con cui nell'agosto 2021 è… - peppe844 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Tribunale civile di Napoli: inefficaci le modifiche dello statuto del M5s e anche l'elezione di Giuseppe Conte al… - alberto96881472 : Praticamente Conte non è più un cazzo M5s, sospese modifiche allo statuto e l'elezione di Conte - marisa_s_43 : RT @andreasso1951: Tribunale, inefficaci modifiche statuto M5s e elezione Conte - Politica - ANSA - Ma povero Conte vuoi vedere che lo ret… -

Ultime Notizie dalla rete : Tribunale inefficaci

"IlCivile di Napoli, in sede di reclamo, ha disposto la sospensione dell'efficacia delle votazioni con cui nell'agosto 2021 è stato modificato lo statuto del Movimento 5 stelle e anche l'...IlCivile di Napoli, in sede di reclamo, ha disposto la sospensione dell'efficacia delle ... I provvedimenti (che risalgono rispettivamente al 3 e al 5 agosto) sono stati resiin via ...(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "Il Tribunale Civile di Napoli, in sede di reclamo, ha disposto la sospensione dell'efficacia delle votazioni con cui nell'agosto 2021 è stato modificato lo statuto del ..."Il Tribunale Civile di Napoli, in sede di reclamo, ha disposto la sospensione dell'efficacia delle votazioni con cui nell'agosto 2021 è stato modificato lo statuto del Movimento 5 stelle e anche ...