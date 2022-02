Tifoso del Leicester entra in campo e prende a pugni i calciatori del Nottingham | follia in FA Cup VIDEO

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Un episodio incredibile si è verificato in FA Cup, durante la partita trae Everton. Per la cronaca il risultato è stato di 4-1, ma il match è salito alla ribalta per un altro motivo. Durante l’esultanza deidelper il gol del 3-0 messo a segno da Johnson Worrall, undelto ine ha aggredito gli avversari, sferrando diversi. Ilha subito preso le distanze: “il club è sconvolto da tale comportamento e si scusa con ilForest e i suoi giocatori. Apprezziamo le operazioni degli steward del City Ground che hanno arrestato l’individuo che sarà escluso a vita dalle gare interne ed esterne del”. Disgraceful ...

Il primo, con precedenti alle spalle, si è reso protagonista di gravi disordini il 22 gennaio scorso, all'interno di locale pubblicocapoluogo, dopo che il gestorelocale gli aveva richiesto ...Sul risultato di 3 - 0 unè entrato in campo per aggredire i giocatoriForest mentre stavano festeggiando la rete appena siglata. Il Leicester, ...