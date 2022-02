Studenti denunciano professore per molestie nel cosentino. Liceo occupato (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tutto è partito dal racconto di una ragazza, oggi maggiorenne, che ha scatenato una reazione a catena contro un docente che chiedeva foto intime in cambio della sufficienza Leggi su tg.la7 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tutto è partito dal racconto di una ragazza, oggi maggiorenne, che ha scatenato una reazione a catena contro un docente che chiedeva foto intime in cambio della sufficienza

Advertising

Agenzia_Ansa : Studenti denunciano molestie da parte di un prof, al via ispezione nel liceo scientifico del polo scolastico Valent… - infoitinterno : Studenti denunciano molestie in liceo a Castrolibero: ispezione dell'Ufficio scolastico - OperaFisista : ++ Studenti denunciano molestie, ispezione Ufficio scolastico ++ - Cronaca - ANSA - Soverato : Studenti denunciano molestie di prof in un liceo, ispezione dell’Ufficio scolastico - Strill_it : Studenti denunciano molestie da parte di un prof, al via ispezione dopo relazione dirigente liceo Castrolibero -