Sondaggio Mentana | FdI vola ancora | Lega giù L’80% degli elettori | “Centrodestra da rifondare”

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Pd e Fratelli d’Italia in crescita e in lotta per il primo posto, con i Dem leggermente in vantaggio. Lo rileva unSwg per il Tg La 7 di Enrico, di lunedì 7 febbraio. Il partito di Enrico Letta rispetto ad una settimana fa registra un aumento dello 0,3 per cento e si colloca al 21,5, contro il 21,1 della forza politica guidata da Giorgia Meloni, che guadagna lo 0,6. proseguendo la sua corsa. Ilpremia FdI e boccia laIn calo la, terza con il 17,1 e un meno 0,4, e M5S, al 13,3 in diminuzione dello 0,5. Cresce dello 0,5 Forza Italia, dal 7,3 al 7,8, seguita da Azione-Più Europa, al 4,4, con una perdita dello 0,1. Per il 78%, ilè da “”, (soprattutto ...