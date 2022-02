Sondaggi Swg, gli elettori del M5s preferiscono Conte a Di Maio: in caso di scissione, il 75% starebbe con l’ex premier (Di lunedì 7 febbraio 2022) Al momento Giuseppe Conte non è più presidente del Movimento 5 stelle, almeno formalmente. L’ordinanza del tribunale di Napoli ha cancellato i cambiamenti fatti nel M5s negli ultimi mesi. l’ex premier però non ha certo mollato la sua posizione: «La mia leadership nel Movimento 5 stelle si basa ed è fondata sulla profonda condivisione di principi e valori», dice Conte e in effetti i numeri dell’ultimo Sondaggio pubblicato da Swg sembrano dargli ragione. Secondo i dati raccolti dalla società di ricerca in caso di scissione nel M5s il 75 per cento degli elettori sceglierebbe Conte, solo il 10 per cento starebbe con Luigi Di Maio mentre il 7 per cento non seguirebbe nessuno dei due. Fra tutti gli ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 febbraio 2022) Al momento Giuseppenon è più presidente del Movimento 5 stelle, almeno formalmente. L’ordinanza del tribunale di Napoli ha cancellato i cambiamenti fatti nel M5s negli ultimi mesi.però non ha certo mollato la sua posizione: «La mia leadership nel Movimento 5 stelle si basa ed è fondata sulla profonda condivisione di principi e valori», dicee in effetti i numeri dell’ultimoo pubblicato da Swg sembrano dargli ragione. Secondo i dati raccolti dalla società di ricerca indinel M5s il 75 per cento deglisceglierebbe, solo il 10 per centocon Luigi Dimentre il 7 per cento non seguirebbe nessuno dei due. Fra tutti gli ...

Advertising

MericoZuccari : #DiMaioOut I sondaggi Swg hanno lo stesso valore delle 'botazioni' sulla piattaforma Rousseau. Democrazia diretta!… - tamtamdella : @TgLa7 @swg_research I sondaggi de #La7 ... sono i più ridicoli in circolazione, sullo stesso livello degli scudetti juventini!!! ?????? - free___way : Indubbiamente. Per tenere narcotizzato il popolo. - buonweekend : @GianniMagini Due sondaggi uno di Sondaggi di You Trend da il M5S 14,5 mentre Sondaggi Demoscopea 16% quello di swg… - danyeronia : A guardare i sondaggi @swg_research su @TgLa7 c'è poco da stare allegri. I partiti, i movimenti, le presunte coaliz… -