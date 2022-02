Scherma, ottimi risultati per il Posillipo agli Assoluti di Spada (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si sono conclusi al Polifunzionale di Soccavo a Napoli i Campionati regionali validi per la qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti di Spada. Gli atleti rossoverdi si sono particolarmente distinti con il secondo posto di Raffaella Palomba e con ben otto atleti che hanno conquistato l’accesso alla fase successiva di qualifica che si terrà a fine marzo. agli otto si aggiunge Giulia Rosiello già qualificata di diritto grazie all’ottima prova zonale già disputata a dicembre. Gli schermitori rossoverdi sono stati seguiti dai tecnici Francesca Cuomo e Lorenzo Buonfiglio Questi sono gli atleti che potranno partecipare alle prossime qualifiche nazionali: Giulia Rosiello Raffaella Palomba Gaia Leonelli Giovannella Somma Christian Heim Simone Gambardella Simone Rosiello Andreas Heim Ettore ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 7 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Si sono conclusi al Polifunzionale di Soccavo a Napoli i Campionati regionali validi per la qualificazione ai Campionati Italianidi. Gli atleti rossoverdi si sono particolarmente distinti con il secondo posto di Raffaella Palomba e con ben otto atleti che hanno conquistato l’accesso alla fase successiva di qualifica che si terrà a fine marzo.otto si aggiunge Giulia Rosiello già qualificata di diritto grazie all’ottima prova zonale già disputata a dicembre. Gli schermitori rossoverdi sono stati seguiti dai tecnici Francesca Cuomo e Lorenzo Buonfiglio Questi sono gli atleti che potranno partecipare alle prossime qualifiche nazionali: Giulia Rosiello Raffaella Palomba Gaia Leonelli Giovannella Somma Christian Heim Simone Gambardella Simone Rosiello Andreas Heim Ettore ...

Advertising

anteprima24 : ** #Scherma, ottimi risultati per il #Posillipo agli Assoluti di Spada ** - susydigennaro : RT @napolimagazine: Scherma: Qualificazioni regionali agli Assoluti di Spada, ottimi risultati per gli atleti del Posillipo - petrazzuolo : RT @napolimagazine: Scherma: Qualificazioni regionali agli Assoluti di Spada, ottimi risultati per gli atleti del Posillipo - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: Scherma: Qualificazioni regionali agli Assoluti di Spada, ottimi risultati per gli atleti del Posillipo - apetrazzuolo : Scherma: Qualificazioni regionali agli Assoluti di Spada, ottimi risultati per gli atleti del Posillipo -

Ultime Notizie dalla rete : Scherma ottimi Scherma. Il cosentino Francesco Dodaro si qualifica ai Campionati Italiani U17 e U20 ...del Club Scherma Cosenza che, a soli 15 anni , riesce a conquistare la qualificazione ai Campionati Italiani di spada sia nella categoria Under - 17 che in quella Under - 20. Grazie agli ottimi ...

A Lignano il raduno del Pentathlon Moderno ... dopo la divisione dei ragazzi in due finali da otto partecipanti, le prove di bonus round di scherma, nuoto e laser - run al pomeriggio. 'Abbiamo avuto ottimi riscontri di gestione della gara da ...

Scherma: Qualificazioni regionali agli Assoluti di Spada, ottimi risultati per gli atleti del Posillipo Napoli Magazine Scherma, altro bronzo per Carlotta Fusetti a Plovdiv La certezza del podio per la sciabolatrice veneta era arrivata dopo il derby italiano vinto 15-6 suun’altra azzurra, Alessia Piccoli, ottima settima classificata, subito dietro un’altra azzurrina, ...

HP Elitebook 835 G9, 845 G9 e 865 G9 con AMD Ryzen Pro 6000 I business laptop di fascia alta HP Elitebook 835 G9, 845 G9 e 865 G9 si rinnovano con processori AMD Ryzen Pro 6000, schermi in 16:10 ... Bluetooth 5.2 ed un buon corredo di interfacce, tra ...

...del ClubCosenza che, a soli 15 anni , riesce a conquistare la qualificazione ai Campionati Italiani di spada sia nella categoria Under - 17 che in quella Under - 20. Grazie agli...... dopo la divisione dei ragazzi in due finali da otto partecipanti, le prove di bonus round di, nuoto e laser - run al pomeriggio. 'Abbiamo avutoriscontri di gestione della gara da ...La certezza del podio per la sciabolatrice veneta era arrivata dopo il derby italiano vinto 15-6 suun’altra azzurra, Alessia Piccoli, ottima settima classificata, subito dietro un’altra azzurrina, ...I business laptop di fascia alta HP Elitebook 835 G9, 845 G9 e 865 G9 si rinnovano con processori AMD Ryzen Pro 6000, schermi in 16:10 ... Bluetooth 5.2 ed un buon corredo di interfacce, tra ...