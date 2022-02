San Pietroburgo: Giorgi fuori all'esordio (Di lunedì 7 febbraio 2022) Camila, unica azzurra in tabellone nel WTA 500 sul veloce indoor della Sibur Arena, cede in tre set alla russa Alexandrova. Guidano il seeding Sakkari e Kontaveit. Torneo live su SuperTennis Leggi su federtennis (Di lunedì 7 febbraio 2022) Camila, unica azzurra in tabellone nel WTA 500 sul veloce indoor della Sibur Arena, cede in tre set alla russa Alexandrova. Guidano il seeding Sakkari e Kontaveit. Torneo live su SuperTennis

Advertising

gobbissima : RT @KamarJFC: Video dell’anno e non mi interessa se è solo il 7 Febbraio, a meno che non succeda qualcosa di bello a San Pietroburgo questo… - ParliamoDiNews : Tennis: Wta San Pietroburgo, Giorgi fuori al primo turno – Libero Quotidiano #tennis #pietroburgo #giorgi #turno… - leleraffa2 : @juanito92e @antocheeks96 Se ci porta a San Pietroburgo regali qualche maglietta??????????? - MarcelloN12 : Mentre la zar di stocazzo pensa a fare la guerra a destra e sinistra, a San Pietroburgo un'insegnante viene costret… - Castiasimone : RT @KamarJFC: Video dell’anno e non mi interessa se è solo il 7 Febbraio, a meno che non succeda qualcosa di bello a San Pietroburgo questo… -