Romina Power distrugge Loredana: "Albano mi ama ancora, ecco che mi dice a telefono". La Lecciso furiosa fa una scenata (Di lunedì 7 febbraio 2022) Romina Power ha parlato del suo rapporto con Albano Carrisi e ha ammesso che il loro feeling è uguale a quello di un tempo, "come se non ci fossimo mai lasciati". La cantante è stata ospite della puntata di Verissimo andata in onda ieri, 7 febbraio, da Silvia Toffanin. Impossibile pensare a una sua intervista senza parlare dell'amore della sua vita, il famosissimo cantante di Cellino San Marco. La storia tra i due è sbocciata in tenera età, davanti le telecamere, quando entrambi stavano cercando di farsi una strada nel mondo dello spettacolo. I due provenivano da mondi completamente diversi. Lei, figlia d'arte, americana, con un percorso già spianato. Lui, figlio di agricoltori del sud Italia, in cerca di fortuna. Due mondi diversi che si sono incontrati e sono riusciti a trovare il perfetto connubio, facendo sognare insieme a loro ...

