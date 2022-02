Ragusa | annullo il bullo

Leggi su quotidianodiragusa

(Di lunedì 7 febbraio 2022)– Il bullismo è la manifestazione di una forma di aggressività caratterizzata da intenzionalità, vulnerabilità della vittima, sistematicità e persistenza nel tempo. Il cyberbullismo è il bullismo perpetrato in rete: i bulli possono raggiungere le vittime predestinate direttamente nelle loro case, “materializzandosi” in ogni momento, e perseguitando le vittime con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web via Internet. I bulli, molto spesso, ritengono, erroneamente, di mantenere una sorta di anonimato, che permetta loro di non dover affrontare le conseguenze dei loro comportamenti. I fenomeni, secondo i dati raccolti da Telefono Azzurro, sono in costante aumento. Ecco perché qualsiasi attività di sensibilizzazione può servire a fornire spunti di riflessione sul fenomeno ma soprattutto a interrogarsi sulle ragioni ...