Questo tipo di alimento dimezza il consumo di acqua e di terreni coltivabili, con un -74% di emissioni di CO2. Dai fast food di massa ai ristoranti, anche stellati, molti iniziano ad adottarlo (Di lunedì 7 febbraio 2022) La consistenza è molto simile a quella della carne, il gusto, a dirla tutta, molto meno. Ma nel complesso Planted, la carne vegetale a base di farina di piselli, è un buon sostituto delle proteine animali, per vegani e vegetariani, ma anche per il sempre più alto numero di "flexitariani" che riducono l'utilizzo di carne nell'alimentazione, aumentando l'uso di proteine vegetali. Nata a Zurigo nel 2019, Planted è appena arrivata in Italia, e la si può assaggiare in ristoranti come Linfa Milano o fast food come Kebhouze, ma anche ordinare online (presto verrà venduta anche in alcuni supermercati). Questo tipo di alimento dimezza il consumo di acqua e di terreni coltivabili, con un -74% di emissioni di CO2.

