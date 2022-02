Pechino 2022, slittino: Sweeney taglia il traguardo da skeletonista (VIDEO) (Di lunedì 7 febbraio 2022) Manche curiosa quella della slittinista Emily Sweeney, che taglia il traguardo in posizione da skeleton. La statunitense infatti è incappata in un vistoso errore nella seconda run del singolo femminile alle Olimpiadi di Pechino 2022. Nel tentativo di rimanere in gara, Sweeney si aggrappa alla slitta e arriva sul traguardo con la testa in avanti e a pancia in giù, posizione che ricorda più quella dello skeleton che dello slittino. Di seguito, il VIDEO della particolare run di Emily Sweeney. IL RACCONTO DELLA GARA IL MEDAGLIERE AGGIORNATO GLI ITALIANI IN GARA Pechino 2022: IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) Manche curiosa quella della slittinista Emily, cheilin posizione da skeleton. La statunitense infatti è incappata in un vistoso errore nella seconda run del singolo femminile alle Olimpiadi di. Nel tentativo di rimanere in gara,si aggrappa alla slitta e arriva sulcon la testa in avanti e a pancia in giù, posizione che ricorda più quella dello skeleton che dello. Di seguito, ildella particolare run di Emily. IL RACCONTO DELLA GARA IL MEDAGLIERE AGGIORNATO GLI ITALIANI IN GARA: IL PROGRAMMA GIORNO PER GIORNO TUTTI I RISULTATI, GIORNO PER GIORNO SportFace.

