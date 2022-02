Olimpiadi Pechino 2022, start list super-G maschile 8 febbraio: pettorali e italiani in gara (Di martedì 8 febbraio 2022) La start list completa del super-G maschile valevole per le Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Tris di azzurri sulle nevi cinesi, tra i quali spicca Dominik Paris, una delle principali speranze italiane nella disciplina di riferimento; presenti anche Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia a completare il roster di talenti nostrani in gara. Lo svizzero Stefan Rogentin sarà il primo a mostrare le proprie qualità nel contesto del super-g menzionato, con i francesi Matthieu Bailet e Alexis Caviezel a seguirlo; nuovamente un elvetico, Gino Caviezel e successivamente lo statunitense Travis Ganong prima del primo italiano in pista, ossia Dominik Paris. Grande attesa per l’evento, di seguito la start list ... Leggi su sportface (Di martedì 8 febbraio 2022) Lacompleta del-Gvalevole per leinvernali di. Tris di azzurri sulle nevi cinesi, tra i quali spicca Dominik Paris, una delle principali speranze italiane nella disciplina di riferimento; presenti anche Christof Innerhofer e Matteo Marsaglia a completare il roster di talenti nostrani in. Lo svizzero Stefan Rogentin sarà il primo a mostrare le proprie qualità nel contesto del-g menzionato, con i francesi Matthieu Bailet e Alexis Caviezel a seguirlo; nuovamente un elvetico, Gino Caviezel e successivamente lo statunitense Travis Ganong prima del primo italiano in pista, ossia Dominik Paris. Grande attesa per l’evento, di seguito la...

