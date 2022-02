No Vax, 'dar fuoco a procura Torino'. Digos indaga (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un appello a dare "fuoco alla procura di Torino" è stato lanciato su telegram nelle chat di area No Vax. Il messaggio - ora al vaglio della Digos - è stato lanciato dopo la notizia delle archiviazioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 7 febbraio 2022) Un appello a dare "alladi" è stato lanciato su telegram nelle chat di area No Vax. Il messaggio - ora al vaglio della- è stato lanciato dopo la notizia delle archiviazioni ...

