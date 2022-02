Napoli, il medico che cura 181 No vax: «Sono ricchi e ben istruiti, uno zoccolo duro irremovibile» (Di lunedì 7 febbraio 2022) «Tutti i ricchi e ben istruiti». Questo l’identikit tracciato dal dottor Saverio Annunziata, medico di base di Napoli, dei suoi assistiti non vaccinati contro il Coronavirus. Al quotidiano Il Mattino, Annunziata denuncia un numero preoccupante di No vax nel suo studio in via Vittoria Colonna a Napoli e con un profilo diverso da quello disegnato nei mesi scorsi dai diversi studi che inseriscono i non vaccinati nelle categorie dei non istruiti e disoccupati. Su un totale di 1.500 persone assistite dal medico di base, Annunziata ha riportato che 181 non Sono ancora vaccinate e non intendono farlo. Per giunta, 80 di questi No vax hanno un’età superiore a 50 anni, categoria per cui vige, come noto, l’obbligo vaccinale per l’accesso sui luoghi di lavoro con ... Leggi su open.online (Di lunedì 7 febbraio 2022) «Tutti ie ben». Questo l’identikit tracciato dal dottor Saverio Annunziata,di base di, dei suoi assistiti non vaccinati contro il Coronavirus. Al quotidiano Il Mattino, Annunziata denuncia un numero preoccupante di No vax nel suo studio in via Vittoria Colonna ae con un profilo diverso da quello disegnato nei mesi scorsi dai diversi studi che inseriscono i non vaccinati nelle categorie dei none disoccupati. Su un totale di 1.500 persone assistite daldi base, Annunziata ha riportato che 181 nonancora vaccinate e non intendono farlo. Per giunta, 80 di questi No vax hanno un’età superiore a 50 anni, categoria per cui vige, come noto, l’obbligo vaccinale per l’accesso sui luoghi di lavoro con ...

