Molestie sessuali, Overmars: "Ho avuto un comportamento inaccettabile" (Di lunedì 7 febbraio 2022) L'ex calciatore della nazionale olandese Marc Overmars si è dimesso dalla carica di direttore sportivo dell'Ajax dopo aver ammesso di aver inviato una "serie di messaggi inappropriati" ad alcune colleghe. Lo ha annunciato il club di Amsterdam, in cui Overmars, oggi 48enne, ha militato anche come calciatore, vincendo la Champions League nel 1995. "Mi vergogno. La scorsa settimana sono stato messo davanti a un rapporto sul mio comportamento e su come questo abbia influito sugli altri. Purtroppo, non mi ero reso conto che stavo superando il limite, ma questo mi è stato reso evidente negli ultimi giorni. All'improvviso ho sentito un'enorme pressione. Mi scuso", ha dichiarato Overmars in una nota. "Questo comportamento è inaccettabile. Ora me ne rendo conto anch'io, ma è troppo tardi. Non ...

