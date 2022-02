Moggi: “Scudetto? Napoli favorito se batte Inter. Al Milan non ci credo” (Di lunedì 7 febbraio 2022) “Napoli e Inter arrivano a questo big match in maniera totalmente opposta. Il Napoli se la giocherà a viso aperto non avendo nulla da perdere, l’Inter invece arriverà con la paura di perdere il primato. Se i nerazzurri dovessero perdere al Maradona, per me il Napoli si candida ad essere la prima candidata a vincere lo Scudetto. Io al Milan non ci credo“. Così Luciano Moggi in vista del big match di settimana prossima tra Napoli e Inter. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, quindi, l’ex dirigente della Juventus ha smorzato gli entusiasmi del Milan, reduce dalla vittoria nel derby. Sulla formazione di Spalletti, Moggi ha aggiunto: “La forza ... Leggi su sportface (Di lunedì 7 febbraio 2022) “arrivano a questo big match in maniera totalmente opposta. Ilse la giocherà a viso aperto non avendo nulla da perdere, l’invece arriverà con la paura di perdere il primato. Se i nerazzurri dovessero perdere al Maradona, per me ilsi candida ad essere la prima candidata a vincere lo. Io alnon ci“. Così Lucianoin vista del big match di settimana prossima tra. Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, quindi, l’ex dirigente della Juventus ha smorzato gli entusiasmi del, reduce dalla vittoria nel derby. Sulla formazione di Spalletti,ha aggiunto: “La forza ...

