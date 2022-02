Marijuana in giardino e 4 kg in garage: arrestata coppia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Una coppia di coniugi, lui 24anni e lei 44, è stata arrestata da carabinieri della stazione di Palazzolo Acreide per spaccio di sostanze stupefacenti che hanno sequestrato 4 chilogrammi di Marijuana e 110 grammi di hashish. La droga era nascosta in un’autorimessa annessa alla casa in cui i due vivono. In un terreno di pertinenza dell’abitazione militari dell’Arma hanno scoperto oltre 50 piantine di Marijuana. La coppia, su disposizione dell’Autorità giudiziaria di Siracusa, è stata posta agli arresti domiciliari. Meteo, in arrivo temporali e neve: ecco dove Obbligo mascherine all’aperto, via da metà febbraio: rimane al chiuso Sanremo 2022, il fuori onda della Ferilli: pezzo di m…A chi è rivolto? Ingombranti abbandonati in centro storico a Ragusa: siamo alle solite L'articolo proviene da ... Leggi su quotidianodiragusa (Di lunedì 7 febbraio 2022) Unadi coniugi, lui 24anni e lei 44, è statada carabinieri della stazione di Palazzolo Acreide per spaccio di sostanze stupefacenti che hanno sequestrato 4 chilogrammi die 110 grammi di hashish. La droga era nascosta in un’autorimessa annessa alla casa in cui i due vivono. In un terreno di pertinenza dell’abitazione militari dell’Arma hanno scoperto oltre 50 piantine di. La, su disposizione dell’Autorità giudiziaria di Siracusa, è stata posta agli arresti domiciliari. Meteo, in arrivo temporali e neve: ecco dove Obbligo mascherine all’aperto, via da metà febbraio: rimane al chiuso Sanremo 2022, il fuori onda della Ferilli: pezzo di m…A chi è rivolto? Ingombranti abbandonati in centro storico a Ragusa: siamo alle solite L'articolo proviene da ...

