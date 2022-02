Love is in the air anticipazioni dal 7 al 13 febbraio 2022, il gesto d’amore di Kiraz (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nelle puntate di Love is in the air in onda dal 7 al 13 febbraio 2022 vediamo che Kiraz si sta legando sempre di più a Kemal, soprattutto ora che ha scoperto essere suo nonno. Infatti l’uomo è il vero padre di Serkan, il quale però mantiene un atteggiamento ostile. La piccola Kiraz invita in nonno ad andare a prenderla a scuola, ma poi escogita qualcosa di sensazionale per tentare di avvicinare all’uomo anche suo padre. Di cosa si tratta? Anche Eda ha un’idea in proposito. Seguite le puntate della soap turca anche in streaming sul sito Mediaset Infinity. Ecco quello che vedrete nelle puntate di Love is in the air dal 7 al 13 febbraio 2022 Nella puntata di Love is in the air di lunedì 7 febbraio 2022 ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 7 febbraio 2022) Nelle puntate diis in the air in onda dal 7 al 13vediamo chesi sta legando sempre di più a Kemal, soprattutto ora che ha scoperto essere suo nonno. Infatti l’uomo è il vero padre di Serkan, il quale però mantiene un atteggiamento ostile. La piccolainvita in nonno ad andare a prenderla a scuola, ma poi escogita qualcosa di sensazionale per tentare di avvicinare all’uomo anche suo padre. Di cosa si tratta? Anche Eda ha un’idea in proposito. Seguite le puntate della soap turca anche in streaming sul sito Mediaset Infinity. Ecco quello che vedrete nelle puntate diis in the air dal 7 al 13Nella puntata diis in the air di lunedì 7...

