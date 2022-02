Il raduno vietato alle porte di Roma e i no vax pronti a invadere la capitale a San Valentino (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il raduno Hobbit organizzato da no vax ai Pratoni del Vivaro, sui Castelli Romani (alle porte della capitale), non potrà tenersi. Nelle scorse ore, dopo quanto già indicato qualche settimana fa dalla prima cittadini di Rocca di Papa, anche la Prefettura ha deciso di vietare quella manifestazione. Ma gli organizzatori non demordono e ora spostano il loro punto di atterraggio direttamente a Roma, con un appuntamento previsto per il prossimo 14 febbraio, giorno di San Valentino. raduno no vax, pronti a invadere Roma a San Valentino “Il provvedimento di divieto è l’esito di valutazioni con cui sono state evidenziate serie criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica – ha spiegato la ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 7 febbraio 2022) IlHobbit organizzato da no vax ai Pratoni del Vivaro, sui Castellini (della), non potrà tenersi. Nelle scorse ore, dopo quanto già indicato qualche settimana fa dalla prima cittadini di Rocca di Papa, anche la Prefettura ha deciso di vietare quella manifestazione. Ma gli organizzatori non demordono e ora spostano il loro punto di atterraggio direttamente a, con un appuntamento previsto per il prossimo 14 febbraio, giorno di Sanno vax,a San“Il provvedimento di divieto è l’esito di valutazioni con cui sono state evidenziate serie criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica – ha spiegato la ...

