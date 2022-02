Green Storytellers - Into The Wild: Infinity LAB lancia la campagna di crowdfunding per la docu-serie sul WWF (Di lunedì 7 febbraio 2022) Su Produzioni dal Basso è attiva la campagna di crowdfunding per la terza stagione di Green Storytellers. Un viaggio al fianco della più importante organizzazione mondiale per la salvaguardia della Natura, il WWF. Green Storytellers, il primo programma TV su sostenibilità e ambiente, voluto e finanziato grazie ad una campagna di crowdfunding di successo su Infinity LAB, il laboratorio permanente creato da Infinity+ su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - torna con una nuova raccolta fondi per produrre la terza stagione. Questa volta il racconto sarà al fianco della più importante organizzazione mondiale per la salvaguardia della Natura: il WWF. Un ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 7 febbraio 2022) Su Produzioni dal Basso è attiva ladiper la terza stagione di. Un viaggio al fianco della più importante organizzazione mondiale per la salvaguardia della Natura, il WWF., il primo programma TV su sostenibilità e ambiente, voluto e finanziato grazie ad unadidi successo suLAB, il laboratorio permanente creato da+ su Produzioni dal Basso, prima piattaforma italiana die social innovation - torna con una nuova raccolta fondi per produrre la terza stagione. Questa volta il racconto sarà al fianco della più importante organizzazione mondiale per la salvaguardia della Natura: il WWF. Un ...

Advertising

UditeUdite1 : “Green Storytellers” Infinity LAB lancia la campagna di crowdfunding per produrre la docu-serie a tema ambiente, ch… - betapdb : “Green Storytellers”, il primo programma TV su sostenibilità e ambiente finanziato grazie ad una campagna di crowdf… - Gazzettadmilano : Green Storytellers – Into The Wild: Infinity LAB lancia la campagna di crowdfunding per produrre la docu-serie a te… -