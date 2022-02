Fucilata nei cog*** | tagliatele le corde vocali | orrore contro Noemi al Gf Vip | chi si copre di vergogna

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 7 febbraio 2022) L'arriva direttamente dal Gf Vip, il reality di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Già, perché le canzoni del Festival di Sanremo sono arrivate anche nella casa più spiate d'Italia. E a Barù proprio non è piaciuto il brano di, sul quale ha speso delle parole terrificanti. "Dopo quelle canzoni di Sanremo, che mi volevo sparare unanei... mamma mia", sbotta in italiano sgrammaticato. Parole che Barù pronuncia nel corso di una chiacchierata con Jessica Selassié. Dunque, sunello specifico afferma: "Gli devono tagliare le" (esatto: gli e non le, anche se non è certo quello il peggio). Una battutaccia, tanto che anche Jessica gli fa notare: "Non puoi dire queste cose". Per inciso,ha poi ...