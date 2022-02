Frattaminore | tre bombe esplose a distanza di poche ore | l’ombra del racket in città

(Di lunedì 7 febbraio 2022). Una bomba carta è esplosa stanotte, intorno alle 2, in via Sant’Angelo. La deflagrazione ha danneggiato il cancello di un edificio al civico 16. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Giugliano che hanno messo in sicurezza l’area L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

giornali_it : Tre bombe in un giorno, a Frattaminore è guerra di camorra tra i clan di Arzano #7febbraio #QuotidianiOnline… -

Ultime Notizie dalla rete : Frattaminore tre

Fanpage.it

Gli ultimi sequestri di armi a, di una bomba piena di chiodi a Cardito e il ... Cinque i proiettili esplosi,quelli andati a segno e che hanno raggiunto la vittima, mentre si trovava in ...Peccato chedi questi fossero sottoposti a misure cautelari e quindi non potessero ottenere il ... Cardito, Crispano, Caivano, Frattamaggiore,, Sant'Antimo, Grumo Nevano, Casandrino e ...A Frattaminore (Napoli) è scoppiata una guerra di camorra: in poco più di 24 ore sono esplose tre bombe. A combattersi sarebbero i gruppi della vicina Arzano. Tre bombe in poco più di un giorno, appen ...