Franceschini “La cultura è un settore trainante | fondamentale investire”

(Di lunedì 7 febbraio 2022) MILANO (ITALPRESS) – “La pandemia ha fatto capire anche ai non addetti ai lavori cos’è un paese senza la, ha fatto avvicinare le persone a nuovi bisognili. Non è un caso se in Italia – dopo tanti anni negativi e in controtendenza rispetto all’Europa – è aumentata la vendita dei libri e il numero dei lettori. Stessa cosa anche per il cinema dove l’incrocio tra l’attrattività italiana, una nuova legge sul tax credit e molte risorse a disposizione stanno facendo moltiplicare le produzioni”. Lo ha detto il ministro della, Dario, intervenendo all’inaugurazione dell’Anno Accademico 2021/22 della Fondazione Scuole Civiche di Milano e delle quattro Scuole Civiche di teatro, musica, cinema e lingue.“Per questo – ha proseguito – sono sempre più convinto che dopo la fine della pandemia – che ...