“Devi farlo tu”. Delia Duran e Soleil Sorge, atto finale su Alex Belli. Spunta tra i segreti intimi del GF Vip (Di lunedì 7 febbraio 2022) Beh, qui c’è da diventar pazzi. Il rapporto tra Delia Duran e Soleil Sorge all’interno della Casa del Grande Fratello Vip ha preso una piega del tutto inaspettata. Per quei pochi che non sapessero di cosa stiamo parlando facciamo un piccolo riepilogo. Delia è la moglie di Alex Belli, l’attore che aveva intrecciato una liaison con Soleil nel corso del reality condotto da Alfonso Signorini. Prima c’è stato un faccia tra le due donne, poi, una volta uscito Alex, nella casa è entrata la moglie Delia. E si sono viste scintille. “Hai finalmente deciso di dire che il vostro rapporto è stato vero – ha attaccato la modella venezuelana – Per questo, io dico che sei incoerente”. Soleil ha ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 7 febbraio 2022) Beh, qui c’è da diventar pazzi. Il rapporto traall’interno della Casa del Grande Fratello Vip ha preso una piega del tutto inaspettata. Per quei pochi che non sapessero di cosa stiamo parlando facciamo un piccolo riepilogo.è la moglie di, l’re che aveva intrecciato una liaison connel corso del reality condotto da Alfonso Signorini. Prima c’è stato un faccia tra le due donne, poi, una volta uscito, nella casa è entrata la moglie. E si sono viste scintille. “Hai finalmente deciso di dire che il vostro rapporto è stato vero – ha attaccato la modella venezuelana – Per questo, io dico che sei incoerente”.ha ...

Advertising

Alessandrodg235 : @Clauzinho3 Io noto tanti parallelismi con la scelta che fece Sensi con Capello. Vuoi vincere partendo da una piazz… - AldoGiove : @JimmyMcGill70 Ripeto, non devi convincermi su questi temi: lo sono già. Però nel mondo di oggi io penso che si se… - covntd : @itspukapuka nper questa materia il professore ci ha dato la possibilità di darla in due parti tipo una ad un appel… - pupapeligrosah : @mickyCREE Ma parlate per parlare vero? Almeno guarda il video così capisci e se devi parlare male di un rapporto t… - avoltesonosimpy : @pizzalladiavola Eh si sono un po’ preoccupata per questo, tu devi farlo? -

Ultime Notizie dalla rete : Devi farlo Come resettare tablet Lenovo Successivamente devi assicurarti che i servizi di localizzazione del tablet siano attivi . Il modo più semplice di farlo è aprire il menu veloce scorrendo col dito dall'alto in basso sulla cima dello ...

Ti senti più Jovanotti o Grignani? Devi aspettare il quinto giorno per sentirle tutte, a questo punto con le lacrime e i brividi ogni ... Il prossimo inno della Roma dovrebbero farlo i Måneskin. A. P. Vero. E comunque un momento assoluto,...

Ljubicic lancia Berrettini: «Contro Nadal devi cogliere l'attimo» ilmattino.it Ue, pronto piano per ridurre la dipendenza da chip dall'Asia E, per farlo, sa di avere bisogno di soldi ... Tuttavia, si legge nella bozza del regolamento, "l'Ue dovrebbe essere preparata a un fallimento" della cooperazione, "a un cambiamento improvviso ...

Successivamenteassicurarti che i servizi di localizzazione del tablet siano attivi . Il modo più semplice diè aprire il menu veloce scorrendo col dito dall'alto in basso sulla cima dello ...aspettare il quinto giorno per sentirle tutte, a questo punto con le lacrime e i brividi ogni ... Il prossimo inno della Roma dovrebberoi Måneskin. A. P. Vero. E comunque un momento assoluto,...E, per farlo, sa di avere bisogno di soldi ... Tuttavia, si legge nella bozza del regolamento, "l'Ue dovrebbe essere preparata a un fallimento" della cooperazione, "a un cambiamento improvviso ...