De Laurentiis: «Il presidente della Serie A non deve essere politico, la Serie A finanzia tutto il calcio» (Di lunedì 7 febbraio 2022) Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa all’ingresso dell’hote milanese dove sta per iniziare l’assemblea di Lega Serie A per la scelta del nuovo presidente. «Il presidente della Lega Serie A non deve essere politico. Qui si sono confuse le funzioni. Il presidente non è uno che deve comandare, deve rappresentare gli interessi e le decisioni di 20 società, che si esprimono attraverso il Consiglio e l’assemblea». «Oggi c’è molto da parlare di come uscire fuori dal pantano dove i precedenti hanno buttato da due anni la Lega in un immobilismo aggravato ancora di più dal Covid. Quello ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 7 febbraio 2022) Ildel Napoli, Aurelio De, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa all’ingresso dell’hote milanese dove sta per iniziare l’assemblea di LegaA per la scelta del nuovo. «IlLegaA non. Qui si sono confuse le funzioni. Ilnon è uno checomandare,rappresentare gli interessi e le decisioni di 20 società, che si esprimono attraverso il Consiglio e l’assemblea». «Oggi c’è molto da parlare di come uscire fuori dal pantano dove i precedenti hanno buttato da due anni la Lega in un immobilismo aggravato ancora di più dal Covid. Quello ...

