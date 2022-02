Conte: "Nel movimento nessuno è indispensabile. Nemmeno io" (Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI - "Nel movimento nessuno deve sentirsi indispensabile, Nemmeno io", dice in un'intervista a La Stampa il leader 5 Stelle Giuseppe Conte, nella quale sottolinea che "mi dicono che nella storia del movimento non ci siano mai stati tanti incontri e cabine di regia come in questi mesi. Questo sforzo serve a mettere a punto in maniera collegiale una linea politica che spetta a me riassumere e portare avanti. Seguire un diverso indirizzo, andare in direzioni opposte, non significa tanto indebolire una leadership quanto creare confusione e danneggiare il movimento" perciò "quando una linea passa in assemblea congiunta e viene costantemente aggiornata in cabina di regia va rispettata. Non possono esserci agende personali, doppie o triple", spiega lanciando una frecciata a ... Leggi su agi (Di lunedì 7 febbraio 2022) AGI - "Neldeve sentirsiio", dice in un'intervista a La Stampa il leader 5 Stelle Giuseppe, nella quale sottolinea che "mi dicono che nella storia delnon ci siano mai stati tanti incontri e cabine di regia come in questi mesi. Questo sforzo serve a mettere a punto in maniera collegiale una linea politica che spetta a me riassumere e portare avanti. Seguire un diverso indirizzo, andare in direzioni opposte, non significa tanto indebolire una leadership quanto creare confusione e danneggiare il" perciò "quando una linea passa in assemblea congiunta e viene costantemente aggiornata in cabina di regia va rispettata. Non possono esserci agende personali, doppie o triple", spiega lanciando una frecciata a ...

Advertising

fanpage : Pubblichiamo in anteprima la lettera con con cui Luigi #DiMaio annuncia a Giuseppe Conte le sue dimissioni dal ruol… - Mov5Stelle : Ogni euro messo nella scuola e nella formazione dei nostri ragazzi vale tre volte tanto. Nel governo Conte II abbia… - petergomezblog : Scontro nel M5s, Grillo sta con Conte: “Parli una sola voce. Se non accettate ruoli e regole resta solo la vanità”.… - angela66762414 : RT @Signorasinasce: Annunciato come la guest star della serata arriva con 40 minuti di ritardo, come un qualunque Conte manovrato da Casali… - acajouli : Da 1 a 10 quanto vi importa che #Meloni minacci di correre da sola e che nel #M5S ci siano turbolenze tra #Conte e #DiMaio? -