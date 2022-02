Calenda spara a zero sui centristi: “La parola centro mi fa schifo”. E demolisce Renzi, Mastella e 5S (Di lunedì 7 febbraio 2022) Non usa mezzi termini Carlo Calenda per definire, in un’intervista a La Stampa, cosa pensa delle prove tecniche di federazione dei centristi in corso in queste ultime settimane. «La parola “centro” mi fa schifo», asserisce (a dir poco tranchant) il leader di Azione che da giorni va dicendo e ribadendo che il suo partito «non parteciperà ad alcun progetto centrista frutto della somma di piccole forze parlamentari». Ma che, al contrario, «il percorso di Azione e +Europa andrà avanti distinto da quello delle forze centriste. Noi lavoriamo a una proposta riformista e liberaldemocratica. Centrismo e moderatismo non sono valori in cui ci riconosciamo», spiega con veemenza Calenda, illustrando (le sue) prospettive e le (sue) problematiche sul futuro della legislatura e sulle prossime ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 7 febbraio 2022) Non usa mezzi termini Carloper definire, in un’intervista a La Stampa, cosa pensa delle prove tecniche di federazione deiin corso in queste ultime settimane. «La” mi fa», asserisce (a dir poco tranchant) il leader di Azione che da giorni va dicendo e ribadendo che il suo partito «non parteciperà ad alcun progetto centrista frutto della somma di piccole forze parlamentari». Ma che, al contrario, «il percorso di Azione e +Europa andrà avanti distinto da quello delle forze centriste. Noi lavoriamo a una proposta riformista e liberaldemocratica. Centrismo e moderatismo non sono valori in cui ci riconosciamo», spiega con veemenza, illustrando (le sue) prospettive e le (sue) problematiche sul futuro della legislatura e sulle prossime ...

