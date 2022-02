Calciomercato | Inter beffato dall’ex Conte | un gioiello va al Tottenham

(Di lunedì 7 febbraio 2022) amministratoreGoal NewsGoal News - Goal e Notizie sul calcio che ami Il mercato estivo si presenta moltoessante, con alcuni big che potrebbero fare mosse importanti per rafforzarsi. L'dovrà stare molto attenta a non farsi sfuggire i propri gioielli, ma…

Advertising

cmdotcom : Gioca meglio e si esalta con la pressione, il derby sarà dell'#Inter. E il #Milan rischia il ritorno della #Juve… - Inter : ?? | #INTERYOUTH Ecco il dettaglio delle operazioni definite dal Settore Giovanile nerazzurro nella sessione inver… - alan19_88 : RT @cmdotcon: #Milan, il comportamento di Theo Hernández nel #DerbyMilano è stato inaccettabile. Dov’è finito lo stile di Maldini e Baresi?… - NackaSkoglund89 : RT @cmdotcon: #Milan, il comportamento di Theo Hernández nel #DerbyMilano è stato inaccettabile. Dov’è finito lo stile di Maldini e Baresi?… - ManuelCoter : RT @cmdotcon: #Milan, il comportamento di Theo Hernández nel #DerbyMilano è stato inaccettabile. Dov’è finito lo stile di Maldini e Baresi?… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Inter

Commenta per primo La pagina di Twitter Pallotole di calcio riporta tutti i numeri di Sandro Tonali nella vittoria ottenuta nel derby: Palloni Toccati 58 Tiri 3 Tiri In Porta 1 Passaggi 38 Passaggi ....it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Arechi' di Salerno. FORMAZIONI ... MottaCLASSIFICA SERIE A:* punti 53, Milan 52, Napoli 52, Juventus 45, Atalanta* 43, Lazio 39, Roma ...(Spazio Inter) Tutte le news sul calciomercato italiano e non solo: CLICCA . Ultime Inter: infortunio Perisic, le condizioni del croato. L’Inter vuole e deve dimenticare la brutta sconfitta nel derby ...Le trattative per il rinnovo del contratto di Marcelo Brozovic con l’Inter proseguono ormai da parecchio tempo ... a strappare il centrocampista ai nerazzurri a parametro zero sul calciomercato di ...