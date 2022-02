Bollette, il carbone non va in pensione: da Francia e Germania più produzione (Di lunedì 7 febbraio 2022) Proprio oggi il governo ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale che aumenta temporaneamente l'utilizzo del carbone. La misura 'sarà strettamente limitata ai mesi di gennaio e febbraio 2022' e 'non ... Leggi su affaritaliani (Di lunedì 7 febbraio 2022) Proprio oggi il governo ha pubblicato sulla Gazzetta ufficiale che aumenta temporaneamente l'utilizzo del. La misura 'sarà strettamente limitata ai mesi di gennaio e febbraio 2022' e 'non ...

Una lezione all'Italia, che ci costa cara Ci vergogniamo di avere la centrale a carbone più avanzata del mondo a Civitavecchia ... È l'unico modo per evitare di passare un altro inverno, il prossimo, con le bollette alle stelle e le imprese ...

Parigi e Berlino a carbone contro il caro-bollette Dietrofront in Francia dopo i lavori sulle centrali nucleari. Anche la Germania torna all'"antico" È sporco, brutto e cattivo, ma non ha nessuna intenzione di farsi mandare in pensione. Alla fine la F ...

