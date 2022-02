Bitcoin si muove verso l’alto | aggiornamento previsioni 2022-2030

Leggi su cityroma

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Le criptovalute stanno assistendo un significativo recupero con gli investitori che approfittano del recente rally del mercato azionario e della maggiore propensione al rischio per spingere anche questa asset class. E così,punta al suo massimo da due settimane, estendendo i guadagni dall’inizio di questa settimana che già lo avevano visto salire a 41.938 dollari sabato scorso. Ether, la seconda più grande valuta digitale per capitalizzazione di mercato, ha altresì recuperato quota toccando 3.000 dollari per la prima volta dal 21 gennaio. Ricordiamo cheha altresì registrato il suo più grande guadagno giornaliero da metà giugno, con i timori di un aumento dei tassi della Fed più veloce del previsto che hanno portato ad un aumento dell’inflazione, e con la criptovaluta che è stata altresì scossa dall’innovazione tecnologica. Nonostante ...