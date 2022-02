Bimbo deve essere operato al cuore. La famiglia vuole solo sangue no vax. Interviene la magistratura

Advertising

Agenzia_Ansa : Un bimbo deve essere operato, ma la famiglia è No vax e rifiuta trasfusioni di sangue da donatori vaccinati contro… - repubblica : Modena, bimbo deve essere operato ma la famiglia vuole solo sangue di non vaccinati. I medici: 'Intervento urgente'… - fanpage : Il piccolo deve subire un delicato intervento chirurgico al cuore ma dalla famiglia 'no vax' è arrivata una richies… - giovinazzomrc : Fatemi parlare con questi genitori. .spiego loro cosa significa perdere un figlio! Bimbo deve essere operato ma la… - franconemarisa : RT @rtl1025: ?? 'Vogliamo solo sangue #novax'. Un bimbo deve essere operato al cuore ma la famiglia rifiuta trasfusioni di sangue da donator… -

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo deve

Unsubire un delicato intervento chirurgico al cuore all'ospedale Sant'Orsola di Bologna ma la famiglia è no vax e rifiuta trasfusioni di sangue da donatori vaccinati contro il Covid - 19. Il ...Rifiutate le trasfusioni da vaccinati contro il Covid Una famiglia modenese ha rifiutato, per il figlio piccolo chesubire un delicato intervento chirurgico al cuore, trasfusioni di sangue da donatori vaccinati contro il Covid - 19. Lo riporta la Gazzetta di Modena."Queste manifestazioni sono solo in parte legate al danno tessutale dovuto alla presenza del virus- aggiunge Esposito- In massima parte sono la conseguenza dello stress causato dalla pandemia, ...Da allora lui boicotta ogni decisione io intraprenda per il bimbo e ora non vuole che continui a frequentare la scuola privata perché troppo onerosa. Come devo muovermi? Quando il conflitto tra ...