Amici | LDA mette a segno un nuovo record | cosa accade in vista del serale

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 7 febbraio 2022) Avanza il successo della musica di LDA, protagonista didi Maria De Filippi, nonostante lui abbia perso per poco la nuova gara di canto interna al talent. Alappuntamento domenicale dello show di Canale 5, tra le altre novità – seppur ottenendo un buon voto – il figlio di Gigi D’alessio non è riuscito a vincere come di consueto la gara sulle cover. Tuttavia, per la gioia dei fan, in queste ore luiuntraguardo su Spotify, quando orami manca sempre meno aldel talent., LDA fa strage di cuori: anche una popolare influencer fa il tifo per lui In un intervento pubblico, un'ex Uomini e donne fa sapere di essere fan del figlio di Gigi D'alessio: ...