Volley | Superlega 2022 | a Modena il big match contro Trento | vince anche Monza

(Di domenica 6 febbraio 2022) Giornata numero 20 delladi pallavolo maschile, che ha visto disputarsi quest’oggi due partite, iniziando dal bigtra, in cui gli emiliani sono partiti meglio, volando subito sul 5-1 grazie ad un ace di Nimir Abdel Aziz. I dolomitici, tuttavia, hanno spinto al centro, murando con Marko Podrascanin e riagguantando la parità, fino are il set per 25-23.nel secondo parzialeha retto il vantaggio per larghi tratti, conche ancora una volta si è affidato ai centrali serbi, in modo particolare a Srecko Lisinac, autore del 21-19 a muro che ha permesso ai suoi dire il set 25-21. La formazione allenata da Andrea Giani è però un diesel e con le spalle al muro ...

pilloledivolley : 20ª RS risultati: nelle sfide della domenica rimonta da 0-2 di Modena che fa suo il big match con Trento, Monza si… - Gazzetta_it : #Volley #Superlega Modena: che rimonta, Trento va k.o. - ematr_86 : #volley #Superlega Risultati Finali MONZA 3:1 CISTERNA TRENTO 2:3 MODENA - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Volley #Superlega Grande rimonta di #Modena, che ribalta il match da 0-2 a 3-2 e passa a #Trento! #live - delyng99 : RT @PowervolleyMI: ???? ???? Visita la gallery completa sul nostro sito -

Solo due gare per la settima di ritorno. È battaglia a Trento dove Modena vince la sfida con una rimonta pazzesca. Monza in casa ritrova Grozer e batte Cisterna. Rinviata Piacenza - Padova Trento - ......30 Urania - Piacenza 72 - 75- SERIE A1 FEMMINILE 19:30 Trentino Rosa - Scandicci 0 - 3 20:30 Cuneo - San Casciano 3 - 018:00 Latina - Verona 1 - 3 TENNIS - AUSTRALIAN OPEN ...Cinque partite quest’oggi per il campionato di Superlega femminile di pallavolo ... Vittoria dal gusto dell’impresa per la Vero Volley Monza, con la Imoco che viene sorretta dalle schiacciate possenti ...Nella sfida valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato di Superlega 2021/2022 di volley maschile, la Leo Shoes PerkinElmer Modena supera in rimonta l'Itas Trentino.