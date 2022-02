Volley, Serie A1 Femminile: Conegliano crolla in casa, passa Monza 3-1 (Di domenica 6 febbraio 2022) Nella sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022, la Vero Volley Monza sorprende la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano. 1-3 (25-23, 20-25, 25-27, 13-25) il punteggio della sfida di alta classifica al PalaVerde, in cui le Pantere di Santarelli non rispettano il pronostico della vigilia e vengono sconfitte dalle brianzole. Risultato molto significativo anche in ottica classifica, con Monza che scavalca proprio Conegliano e si porta al primo posto (ma con una partita in più giocata). CALENDARIO 18^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTO Serie A1 Femminile 2021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA IN AGGIORNAMENTO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 6 febbraio 2022) Nella sfida valevole per la quarta giornata di ritorno del campionato diA12021/2022, la Verosorprende la Prosecco Doc Imoco. 1-3 (25-23, 20-25, 25-27, 13-25) il punteggio della sfida di alta classifica al PalaVerde, in cui le Pantere di Santarelli non rispettano il pronostico della vigilia e vengono sconfitte dalle brianzole. Risultato molto significativo anche in ottica classifica, conche scavalca proprioe si porta al primo posto (ma con una partita in più giocata). CALENDARIO 18^ GIORNATA: DATE, ORARI E TV FORMULA E REGOLAMENTOA12021/2022 TUTTI I RISULTATI E LA CLASSIFICA IN AGGIORNAMENTO SportFace.

