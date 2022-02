Ultime Notizie Roma del 06-02-2022 ore 08 | 10

(Di domenica 6 febbraio 2022)dailynews radiogiornale Buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio i super favoriti mahmood Blanco vincono al 73esimo Festival di Sanremo con brividi già al top della classifica mondiale dello streaming che ti rappresenta l’Italia al prossimo Eurovision song contest a Torino il podio è anche il suggello di un festival che va oltre le barriere tra le generazioni al secondo posto si classifica Elisa con tu al terzo l’eterno ragazzo Gianni Morandi con Apri tutte le porte a Massimo Ranieri il premio della critica Mia Martini assegnato dalla sala stampa Ferilli regina della serata col no monologo sulla leggerezza che non è superficialità è morto il piccolo Ryan bambino di 5 anni caduto in un pozzo strettissime profondo 32 metri inutili la Corsa contro il tempo durata 100 ore dopo 4 giorni con il fiato sospeso dal Marocco piangepiccolo che è ...

Advertising

junews24com : Vlahovic pronto all'esordio: il serbo può entrare tra i grandi della storia della Juve - - Meira85253235 : ULTIME NOTIZIE URGENTI: Il procuratore tedesco Dr. Reiner Fuellmich fa le sue dichiarazioni di apertura all'inchies… - junews24com : Juve Verona: Allegri pronto a lanciare il tridente, ma serve un ingrediente - - l_illusionista : RT @MarcoDegani3: Ultime notizie... Trudeau ha ricevuto la cura per la suavariante O'Camion.... benzina e vigile attesa - TerrinoniL : Covid in Italia e nel mondo: le ultime notizie del 6 febbraio. LIVE -

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie

Il FantaSanremo colpisce anche Massimo Ranieri . Il cantautore napoletano cede nella serata finale e sul palco dice il fatidico 'Papalina', che vale il bonus una tantum di 50 punti. Ranieri, con la ...POTENZA PICENA - Cestini dell'immondizia divelti e rifiuti abbandonati sul lungomare di Porto Potenza: un'immagine di degrado sconfortante. Un risveglio amaro per la cittadina rivierasca quello di ...Ultima chiamata per il titolo, attualmente il Real Madrid dista addirittura quindici lunghezze con una gara in più rispetto ai padroni di casa. Situazione simile per la squadra ospite, la quale ...L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, nello spazio riservato al calcio, ha provato ad anticipare le scelte di mister Luciano Sgalletti in vista della gara delle ore quindici contro il Venezia ...