Sono in arrivo un paio di giorni di freddo intenso (Di domenica 6 febbraio 2022) AGI - Da domenica stasera è in arrivo un fronte di freddo sull'Italia che porterà venti forti e una veloce fase di maltempo lunedì al centro-sud: Sono attese raffiche di tempesta, fino a 100 km/h. Insiste invece la siccità estrema al nord, ancora una volta saltato dalle precipitazioni. Domenica tranquilla dal punto di vista meteorologico sull'Italia dove un campo di pressione alta e livellata determina condizioni di stabilità e temperature anche sopra le medie del periodo. Questa situazione - affermano i meteorologi di IconaMeteo.it - muterà temporaneamente tra la notte di domenica e lunedì per il transito di una perturbazione a carattere di fronte freddo in discesa dall'Atlantico settentrionale (seconda perturbazione di febbraio). Al Nord ancora una volta le precipitazioni saranno limitate ai settori alpini ... Leggi su agi (Di domenica 6 febbraio 2022) AGI - Da domenica stasera è inun fronte disull'Italia che porterà venti forti e una veloce fase di maltempo lunedì al centro-sud:attese raffiche di tempesta, fino a 100 km/h. Insiste invece la siccità estrema al nord, ancora una volta saltato dalle precipitazioni. Domenica tranquilla dal punto di vista meteorologico sull'Italia dove un campo di pressione alta e livellata determina condizioni di stabilità e temperature anche sopra le medie del periodo. Questa situazione - affermano i meteorologi di IconaMeteo.it - muterà temporaneamente tra la notte di domenica e lunedì per il transito di una perturbazione a carattere di frontein discesa dall'Atlantico settentrionale (seconda perturbazione di febbraio). Al Nord ancora una volta le precipitazioni saranno limitate ai settori alpini ...

