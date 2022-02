Snowboard, Roland Fischnaller: “Pista e neve durissime, ma sono pronto a lottare per il podio” (Di domenica 6 febbraio 2022) L’appuntamento con la storia per Roland Fischnaller è fissato per martedì 8 febbraio, quando alle Olimpiadi di Pechino 2022 è in programma il PGS. Il veterano azzurro va alla ricerca di quella medaglia olimpica, che finora non è mai riuscito a conquistare in carriera. Lo Snowboarder azzurro ha svolto già degli allenamenti sulla Pista che ospiterà la gara: “Pista e neve sono veramente durissime, degne di una gara di questa importanza. C’è da spingere dall’inizio alla fine, non esiste una curva dove puoi mollare un attimo, per cui saranno run impegnative, a cominciare dalle qualificazioni”. Fischnaller parla della sua condizione, ma sa che i favoriti per la medaglia d’oro sono altri: “sono abbastanza ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) L’appuntamento con la storia perè fissato per martedì 8 febbraio, quando alle Olimpiadi di Pechino 2022 è in programma il PGS. Il veterano azzurro va alla ricerca di quella medaglia olimpica, che finora non è mai riuscito a conquistare in carriera. Loer azzurro ha svolto già degli allenamenti sullache ospiterà la gara: “veramente, degne di una gara di questa importanza. C’è da spingere dall’inizio alla fine, non esiste una curva dove puoi mollare un attimo, per cui saranno run impegnative, a cominciare dalle qualificazioni”.parla della sua condizione, ma sa che i favoriti per la medaglia d’oroaltri: “abbastanza ...

Advertising

Coninews : Talento intramontabile dello snowboard parallelo. Per Roland #Fischnaller quelle di #Beijing2022 saranno le seste O… - giulio_galli : RT @Luca_Monta_: Tre medaglie azzurre dei desideri a #Pechino2022: ?? Dorothea Wierer (basta che sia una prova individuale) ?? Roland Fischn… - vitasportivait : RT @Luca_Monta_: Tre medaglie azzurre dei desideri a #Pechino2022: ?? Dorothea Wierer (basta che sia una prova individuale) ?? Roland Fischn… - Mister_Margutti : @Luca_Monta_ Roland a 41 anni diventerebbe il più vecchio di sempre a vincere una medaglia in snowboard. Ora è in t… - Luca_Monta_ : Tre medaglie azzurre dei desideri a #Pechino2022: ?? Dorothea Wierer (basta che sia una prova individuale) ?? Roland… -