Smart working: giochiamo a carte scoperte (Di domenica 6 febbraio 2022) Lo si è detto in più occasioni: con la pandemia abbiamo trasformato una rovinosa caduta in un tuffo e tutti insieme abbiamo realizzato un qualche cosa che abbiamo chiamato Smart working anche se Smart working non è stato. Certo non sono mancate le considerazioni e le critiche soprattutto in ambiente pubblico: c’è chi ha affermato che con lo Smart working la produttività non è diminuita, chi ha detto che è ora di finirla di far finta di lavorare, chi ha disquisito sul fatto che lo Smart working non è il semplice lavoro da casa, chi infine ha ipotizzato l’abolizione dello Smart working solo per spingere la gente a vaccinarsi e via così. È giunto il momento di giocare a carte scoperte. ... Leggi su formiche (Di domenica 6 febbraio 2022) Lo si è detto in più occasioni: con la pandemia abbiamo trasformato una rovinosa caduta in un tuffo e tutti insieme abbiamo realizzato un qualche cosa che abbiamo chiamatoanche senon è stato. Certo non sono mancate le considerazioni e le critiche soprattutto in ambiente pubblico: c’è chi ha affermato che con lola produttività non è diminuita, chi ha detto che è ora di finirla di far finta di lavorare, chi ha disquisito sul fatto che lonon è il semplice lavoro da casa, chi infine ha ipotizzato l’abolizione dellosolo per spingere la gente a vaccinarsi e via così. È giunto il momento di giocare a. ...

Advertising

fattoquotidiano : Brunetta-Jekyll attacca gli statali in smart working. Ma Brunetta-Hyde ha firmato le linee guida che consentono il… - insopportabile : Ministro @renatobrunetta a @SkyTG24 sulla PA:'Lo smart working? Vaccini piuttosto che chiusi a casa, con il telefon… - Corriere : Smart working, stop di Brunetta: «Vaccini, basta far finta di lavorare». Insorge la Cgil - Donato_pg : RT @giuliocavalli: E così la Funzione Pubblica ha preso come grande capo il più alto esempio del suo vilipendio. - RobertaM_1965 : @CarloDonQuijote @sarabanda_ Per me lavorino pure in smart working ma abbiano la decenza di dare soluzioni, rispond… -