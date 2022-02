Slittino | Dominik Fischnaller più forte della paura e del Covid! La Tigre dell’Alto Adige arpiona la medaglia di bronzo!

(Di domenica 6 febbraio 2022) Più, del maledetto Covid che aveva seminato il terrore in seno alla squadra azzurra. Ora possiamo dirlo: il rischio chenon prendesse parte alla gara delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 era concreto. La positività del cugino Kevin, estromesso dalla competizione dopo tre tamponi a cui si era sottoposto venerdì 4 febbraio, aveva gettato nello sconforto e proiettato direttamente l’intera squadra azzurra sull’orlo di un baratro. Lo spettro di Omicron aleggiava minaccioso e subdolo, ma il destino aveva in serbo ben altro. C’erano quei due millesimi da cancellare dalla memoria, quella amarissima beffa patita ai Giochi di PyeongChang 2018, quando l’unico cimelio da riportare a casa fu un amarissimo legno. Oggi...

L'azzurroFischnaller è medaglia di bronzo nello(singolo maschile) alle Olimpiadi invernali di Pechino. Si tratta della terza medaglia per l'Italia dall'inizio dei Giochi invernali. La ...Arriva per l'Italia la terza medaglia ai Giochi Invernali di Pechin o. La conquista nellosingoloFischnaller, che si prende il bronzo alle spalle del tedesco Johannes Ludwig, oro, e dell'austriaco Wolfgang Kindl, argento. Il 28enne carabiniere altoatesino cancella così l'...Oggi Dominik Fischnaller, con gli occhi della tigre, si è consacrato campione, saldando il conto con la sorte e riportando l’Italia sul podio alle Olimpiadi nello slittino 8 anni dopo il bronzo del ...Dominik Fischnaller si prende la terza posizione e ... Dopo due giorni di prestazioni costanti ed una terza piazza mantenuta per tutta la durata della gara, lo slittino targato Italia si erge sul ...