Serie C ore 14 | 30 | Viterbese ancora vittoriosa | bene Pescara e Siena

(Di domenica 6 febbraio 2022) Le gare domenicali delle ore 14:30 inC sono appena andate in archivio con risultati molto importanti sulle classifiche dei vari raggruppamenti della Lega Pro. Ecco cosa è successo in questo spezzone di partite di questo primo pomeriggio.C, tutti i risultati delle ore 14:30 Laè diventata squadra solida in pochissimo tempo. Dopo aver albergato all’ultimo posto per diverse giornate di campionato, la formazione laziale ha inanellato diversi risultati positivi che la stanno traghettando fuori dalla zona rossa. L’ultima affermazione è in trasferta sul campo del Vis Pesaro, battuto 2-0 con merito. Due toscane fermano le rispettive avversarie sul pareggio: 0-0 in Grosseto-Fermana e 1-1 tra Carrarese e Reggiana che, adesso, potrebbe perdere il primato nel Girone B. A proposito di squadre della Toscana: bella ...

Advertising

CestisticaSS : #GameDay ?? Domenica 6 Febbraio 2022 ?? Ore 18.00 ?? Pala 'Falcone e Borsellino' | San Severo (FG) ?? Serie A2 Old Wild… - Paolo18030138 : RT @storia_juventus: #OnThisDay #JuveSamp 1??9??7??7?? Stagione 1976-1977 - Campionato di Serie A - 15 andata Torino - Stadio Comunale Dom… - HilaMikel : Tokës Production approfitta per informare tutti che SABATO 26 FEBBRAIO, DALLE ORE 10.00 ALLE ORE 19.30 , presso Orz… - sportvicentino : BASKET SERIE B MASCHILE - Civitus Allianz Vicenza domenica vuole 'staccare' Fiorenzuola: palla a due alle ore 18 al… - MaryNazionale : Stasera su Retemia: Ore 20.30 'Project UFO' (serie tv, replica). Ore 21.30 'Speciale Monica Vitti' Ore 22.30 'È Nat… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie ore

UDINE - Fermato sull'1 - 1 dal Sassuolo nell'ultima giornata di campionato dopo le brillanti vittorie contro Sampdoria e Fiorentina, la marcia del Torino di Ivan Juric riparte dalla Dacia Arena di ...AGI - Undici eventi sismici in duee trenta minuti questa mattina dalle 8.10 in poi, epicentro la zona dei Campi Flegrei, in ... e ha concluso unadi sei registrate nell'arco di 6 minuti, ...Queste le formazioni ufficiali della gara Campobasso-Palermo, valevole per la 25ª giornata del campionato di serie C 2021-2022, in programma alle ore 17.30. CAMPOBASSO: 12 Zamarion, 5 Menna, 6 ...Manca poco al fischio di inizio del match tra Campobasso e Palermo, gara valida per la 25esima giornata del campionato di Serie C Girone C. Queste le formazioni ufficiali della gara che avrà luogo ...