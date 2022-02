Sci di fondo, Johannes Hoesflot Klaebo a picco nello skiathlon, Norvegia fuori dal podio e con le ossa rotte (Di domenica 6 febbraio 2022) Per la Norvegia non è esattamente un inizio di Olimpiadi da ricordare in maniera completa, almeno al maschile. Nessuna medaglia nello skiathlon, Sjur Roethe ritirato e Johannes Hoesflot Klaebo che è affondato una volta compreso come non ci sarebbe stato molto da fare con questo Bolshunov: il quadro si dipinge così. Il punto fondamentale, che senz’altro non mancherà di creare discussioni in Norvegia, è che, pur se Hans Christer Holund e Paal Golberg si sono riusciti a posizionare quarto e quinto, la lotta per il podio se la sono vista svanire nel momento in cui Denis Spitsov ha attaccato per raggiungere e poi superare il finlandese Iivo Niskanen. Per Golberg, in realtà, si tratta anche di un esordio piuttosto buono a livello olimpico nella specialità, ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Per lanon è esattamente un inizio di Olimpiadi da ricordare in maniera completa, almeno al maschile. Nessuna medaglia, Sjur Roethe ritirato eche è affondato una volta compreso come non ci sarebbe stato molto da fare con questo Bolshunov: il quadro si dipinge così. Il punto fondamentale, che senz’altro non mancherà di creare discussioni in, è che, pur se Hans Christer Holund e Paal Golberg si sono riusciti a posizionare quarto e quinto, la lotta per ilse la sono vista svanire nel momento in cui Denis Spitsov ha attaccato per raggiungere e poi superare il finlandese Iivo Niskanen. Per Golberg, in realtà, si tratta anche di un esordio piuttosto buono a livello olimpico nella specialità, ...

