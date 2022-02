Rissa brutale tra Alessandra Celentano e Todaro | Cafone | il gioco sporco della prof

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 6 febbraio 2022) Attimi di tensione ad Amici di Maria De Filippi, il programma in onda su Canale 5 dopo una settimana di stop dovuta al Covid. Attimi di tensione che si sviluppano sull'assee Raimondo. Il punto è chepropone una sfida per Mattia, che fino alla scorsa settimana però aveva le stampelle a causa di un infortunio. Raimondo bolla come ridicola e imbarazzante la proposta, in virtù del fatto che lalo starebbe sabotando, ora che è semi-infortunato, perché al serale, con assoluta probabilità, oscurerebbe i balleriniessoressa. Insomma, secondo, lastava giocando. Anzi, sporchissimo. "Cosa ti costava aspettare sette giorni in più?", ...