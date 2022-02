Rilanciare i borghi grazie al wedding, domani via web la presentazione ai sindaci del progetto (Di domenica 6 febbraio 2022) “Fare rete, creare collaborazione, interfacciarsi con attori economici ed istituzionali per mettere a sistema una progettualità che si inserisce, a pieno titolo, nell’opera di rivalutazione dei borghi italiani tramite i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. domani, lunedì 7 febbraio, alle ore 11, in un webinar dedicato, Federmep, la federazione degli operatori dei matrimoni e degli eventi privati, insieme a borghi più belli d’Italia, progetto borghi e Associazione dimore storiche italiane presenta ai sindaci il progetto ”Destination wedding nei borghi italiani”, un piano operativo da proporre ai comuni che possono beneficiare dei fondi del Recovry plan per l’attrattività delle aree periferiche”. Così Serena Ranieri, ... Leggi su ildenaro (Di domenica 6 febbraio 2022) “Fare rete, creare collaborazione, interfacciarsi con attori economici ed istituzionali per mettere a sistema una progettualità che si inserisce, a pieno titolo, nell’opera di rivalutazione deiitaliani tramite i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza., lunedì 7 febbraio, alle ore 11, in un webinar dedicato, Federmep, la federazione degli operatori dei matrimoni e degli eventi privati, insieme apiù belli d’Italia,e Associazione dimore storiche italiane presenta aiil”Destinationneiitaliani”, un piano operativo da proporre ai comuni che possono beneficiare dei fondi del Recovry plan per l’attrattività delle aree periferiche”. Così Serena Ranieri, ...

