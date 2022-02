Reims-Bordeaux | pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 6 febbraio 2022) Ilaffronta la seconda partita casalinga del 2022 senza gol nelle tre precedenti gare di Ligue 1, quando oggi domenica 6 febbraio ospiterà ilallo Stade Auguste-Delaune. Il club di Coronation City è rimasto senza vittorie nelle ultime quattro partite giocate in tutte le competizioni, perdendo ai rigori contro Bastia alla Coupe de France lo scorso fine settimana, mentre Les Girondins si sono tirati fuori dalla zona retrocessione, battendo per un soffio lo Strasburgo 4-3. Il calcio di inizio diè previsto alle 15 Prepartita: a che punto sono le due squadre?Una città famosa per il suo champagne non ha avuto molto da festeggiare negli ultimi tempi come Oscar Garcia, e la sua squadra non è riuscita a vincere un ...