Red Canzian a un mese dal ricovero: "E' ancora lunga, ma per la prima volta respiro aria vera" (Di domenica 6 febbraio 2022) 'A un mese dal ricovero per la prima volta sono uscito a respirare aria vera, pura'. Esordisce così Red Canzian, 70 anni, storico bassista e voce dei Pooh, mostrandosi in un video Facebook dal ...

