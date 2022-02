Quando verrà recuperata la discesa maschile alle Olimpiadi? Ipotesi e sovrapposizioni (Di domenica 6 febbraio 2022) Il vento continua ad essere il principale protagonista in questo inizio di Olimpiadi di Pechino 2022 per lo sci alpino. La discesa maschile, in programma quest’oggi, è stata infatti rinviata ai prossimi giorni proprio a causa delle difficili condizioni climatiche, con le raffiche di vento che hanno reso davvero impossibile l’organizzazione della gara. Ci sono stati numerosi rinvii, l’ultimo dei quali aveva portato la FIS a prendere le ore 14.00 locali (le 7.00 italiane) come ultimo orario disponibile per lo svolgimento della discesa. La situazione non è assolutamente migliorata con il passare delle ore ed il vento ha sempre fatto capolino sulla pista di Yangqing (continue raffiche ad alta velocità), costringendo dunque la FIS a rinviare la gara. Adesso sorge sicuramente il problema di Quando inserire ... Leggi su oasport (Di domenica 6 febbraio 2022) Il vento continua ad essere il principale protagonista in questo inizio didi Pechino 2022 per lo sci alpino. La, in programma quest’oggi, è stata infatti rinviata ai prossimi giorni proprio a causa delle difficili condizioni climatiche, con le raffiche di vento che hanno reso davvero impossibile l’organizzazione della gara. Ci sono stati numerosi rinvii, l’ultimo dei quali aveva portato la FIS a prendere le ore 14.00 locali (le 7.00 italiane) come ultimo orario disponibile per lo svolgimento della. La situazione non è assolutamente migliorata con il passare delle ore ed il vento ha sempre fatto capolino sulla pista di Yangqing (continue raffiche ad alta velocità), costringendo dunque la FIS a rinviare la gara. Adesso sorge sicuramente il problema diinserire ...

