Pechino 2022, Sofia Goggia in volo verso la Cina: due settimane fa l’infortunio (Di domenica 6 febbraio 2022) Quando è franata sulla neve di Cortina in Coppa del Mondo due settimane fa, luogo del Mondiale a cui lei non aveva partecipato per colpo di un brutto infortunio al ginocchio destro, poi recuperato post evento, quell’immagine nel suo cuore è stata probabilmente la più desiderata. L’aereo che decolla per la Cina e lei lì dentro per partecipare alla seconda Olimpiade della vita. In quelle ore successive all’infortunio stavolta al ginocchio sinistro, Sofia ha sofferto probabilmente tantissimo. E’ arrivata la sofferta rinuncia ad essere Alfiere dell’Italia Team alla cerimonia d’apertura, insieme a un sogno cullato nel momento in cui era stata scelta dal Coni. E’ giunta anche la paura di non farcela. Di non poter essere parte della squadra azzurra dei Giochi Invernali. E la Goggia ha di nuovo accettato una ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 6 febbraio 2022) Quando è franata sulla neve di Cortina in Coppa del Mondo duefa, luogo del Mondiale a cui lei non aveva partecipato per colpo di un brutto infortunio al ginocchio destro, poi recuperato post evento, quell’immagine nel suo cuore è stata probabilmente la più desiderata. L’aereo che decolla per lae lei lì dentro per partecipare alla seconda Olimpiade della vita. In quelle ore successive alstavolta al ginocchio sinistro,ha sofferto probabilmente tantissimo. E’ arrivata la sofferta rinuncia ad essere Alfiere dell’Italia Team alla cerimonia d’apertura, insieme a un sogno cullato nel momento in cui era stata scelta dal Coni. E’ giunta anche la paura di non farcela. Di non poter essere parte della squadra azzurra dei Giochi Invernali. E laha di nuovo accettato una ...

Advertising

Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - Agenzia_Ansa : FLASH | A Pechino 2022, nello slittino, bronzo per azzurro Fischnaller. È la terza medaglia per l'Italia #ANSA - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d'argento nel pattinaggio di velocità (3000 metri) alle… - prestia_fabio : RT @LaStampa: Pechino, la pattinatrice “cinese d'America” cade in gara, bufera social sulla 19enne Beverly Zhu - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: Pechino, la pattinatrice “cinese d'America” cade in gara, bufera social sulla 19enne Beverly Zhu -