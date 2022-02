Ospina: «Spalletti ha fiducia sia in me sia in Meret. Rinnovo? Vedremo» (Di domenica 6 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del portiere messicano David Ospina, portiere del Napoli, ha parlato DAZN dopo Venezia-Napoli. Le sue dichiarazioni: «Centesima gara in Europa senza subire gol? Non lo sapevo ed è un bel traguardo. Io continuo a lavorare, così come tutta la squadra continua a dare tanto durante gli allenamenti e in partita. Il mister ha fiducia in me tanto quanto in Meret, Alex è un portiere giovane e dalle grandi qualità. Rinnovo? Oggi penso solo a giocare quando ne avrò la possibilità, poi si vedrà. L’importante è fare le cose bene e vincere le partite, ne parleremo più in là». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 6 febbraio 2022) . Le dichiarazioni del portiere messicano David, portiere del Napoli, ha parlato DAZN dopo Venezia-Napoli. Le sue dichiarazioni: «Centesima gara in Europa senza subire gol? Non lo sapevo ed è un bel traguardo. Io continuo a lavorare, così come tutta la squadra continua a dare tanto durante gli allenamenti e in partita. Il mister hain me tanto quanto in, Alex è un portiere giovane e dalle grandi qualità.? Oggi penso solo a giocare quando ne avrò la possibilità, poi si vedrà. L’importante è fare le cose bene e vincere le partite, ne parleremo più in là». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GandiniG : @Max1969Av Sono stata offesa perché ho detto che è un errore lasciar partire ospina e che è meglio averne 2 buoni.… - ilnapolionline : DAZN - Ospina: 'Spalletti ha fiducia sia in me che in Meret' - - napolista : Ospina: «Avevo detto a Spalletti che potevo giocare. Il rinnovo? Pensiamo prima a giocare» A Dazn: «Ho avuto un pr… - lucacerchione : #Venezia ostico ma il #Napoli + maturo dell’era #Adl porta a casa 3pt. Nel colpo di testa tecnicamente perfetto di… - cherudek : Ospina 7 DiLo 5,5 Rrahmani 6,5 JJ 6 Rui 3 Lobo 7 Fabian 7 Zielu 5,5 Politano 6 (x l'assist) il canadese 5,5 Osimhen… -