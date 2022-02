Olimpiadi invernali 2022 | Sofia Goggia si è imbarcata alla volta di Pechino

(Di domenica 6 febbraio 2022)si è appenasul volo Air China che la porterà alledi. La sciatrice arriverà domani nella capitale cinese e conta di poter competere nella discesa libera in programma nella giornata del 15 febbraio. SportFace.

Eurosport_IT : ARIANNA FONTANA E' LEGGENDA! ?????? Con 9 medaglie Olimpiche, è lei l'atleta più medagliata nella storia dello short… - Coninews : ? MITICO DOM ? #ItaliaTeam ???? a medaglia anche nella seconda giornata delle Olimpiadi Invernali di #Beijing2022! ??… - Agenzia_Ansa : PECHINO 2022 | Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d'argento nel pattinaggio di velocità (3000 metri) alle… - criscuolo_m : RT @Coninews: ? MITICO DOM ? #ItaliaTeam ???? a medaglia anche nella seconda giornata delle Olimpiadi Invernali di #Beijing2022! ?? Dominik… - bettamodena : RT @Luca_Monta_: Abbiamo già il momento 'fair-play' di queste Olimpiadi? #Pechino2022 #Beijing2022 #snowboard -

Arriva la terza medaglia per l'Italia ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Dominik Fischnaller ha conquistato il bronzo nel singolo maschile di slittino alle spalle del tedesco Johannes Ludwig , oro, e ...Terza medaglia per l' Italia all' Olimpiade invernale di Pechino 2022 : è di bronzo e a conquistarla è stato Dominik Fischnaller , nello slittino . L'azzurro ha chiuso la sua gara al terzo posto , ...I video highlights della medaglia di bronzo di Dominik Fischnaller nel singolo maschile di slittino ai Giochi Olimpici di Pechino 2022. Il 28enne azzurro chiude con il tempo complessivo di 3’49?686, ...L'azzurro Dominik Fischnaller è medaglia di bronzo nello slittino (singolo maschile) alle Olimpiadi invernali di Pechino. Il carabiniere altoatesino, terzo dopo le prime 3 run, ha chiuso col punteggio ...