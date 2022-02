Marocco, come sta il piccolo Rayan caduto nel pozzo: la triste notizia dai soccorritori (Di domenica 6 febbraio 2022) Marocco. Una notizia tragica e sconvolgente. Un epilogo drammatico, così come drammatico fu l’epilogo dell’incidente di Vermicino che continua a perseguitare la memoria degli italiani. La vicenda del resto, è stata davvero molto simile, il paragone è inevitabile. Nel piccolo centro di Tamrout, vicino a Chefchauen, nel nord del Marocco, qualche giorno fa il piccolo Rayan era precipitato in un pozzo. Il piccolo stava giocando nei campi che si trovano vicino casa sua e del papà, quando all’improvviso è accaduto l’inaspettato incidente. Il padre lo ha visto con i propri occhi cadere nel pozzo ormai asciutto del suo campo, un pozzo che proprio lui aveva ricoperto con legna e plastica ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 6 febbraio 2022). Unatragica e sconvolgente. Un epilogo drammatico, cosìdrammatico fu l’epilogo dell’incidente di Vermicino che continua a perseguitare la memoria degli italiani. La vicenda del resto, è stata davvero molto simile, il paragone è inevitabile. Nelcentro di Tamrout, vicino a Chefchauen, nel nord del, qualche giorno fa ilera precipitato in un. Ilstava giocando nei campi che si trovano vicino casa sua e del papà, quando all’improvviso è acl’inaspettato incidente. Il padre lo ha visto con i propri occhi cadere nelormai asciutto del suo campo, unche proprio lui aveva ricoperto con legna e plastica ...

